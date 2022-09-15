Başkent'te iki farklı suç çetesine operasyon: 10 gözaltı

Ankara'da silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen iki farklı suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurdukları suç örgütüyle silah kaçakçılığı, yağma ve nitelik dolandırıcılık yaparak ekonomik çıkar sağlayan iki farklı çete tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 13 farklı ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütlerin elebaşları olan S.S. ve M.Y.T.'nin de bulunduğu 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet uzun namlulu tüfek, 15 adet çeşitli türlerde tabanca, 6 adet değişik çaplarda tabanca, değişik çaplarda fişek, polis yeleği, mağdurlara ait çok sayıda evrak ve 100 gram skunk ele geçirildi.

İş ortaklığı vaadiyle insanları tuzağa düşürmüşler

S.S'nin elebaşı olduğu suç çetesinin meslekten ihraç olan kişilerle irtibata geçtiği öğrenildi. Söz konusu kişilere tanıdık bürokratlar aracılığıyla mesleğe tekrar geri döndürme vaadinde bulunan çetenin bu yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı belirtildi. Suç çetesinin aynı zamanda iş yeri ortaklıkları yaptıkları fakat işletmeye ortaklarını dahil etmedikleri ve tüm borçları da söz konusu ortaklarına zorla ödettikleri aktarıldı.

Oto galeri görünümü altında silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi

M.Y.T.'nin elebaşısı olduğu suç çetesinin ise oto galeri adı altında açtıkları işletme üzerinden yasa dışı silah satışı yaptıkları öğrenildi. Şahısların silahları şehir dışından temin ettikleri ve sevkiyatları elemanları aracılığıyla yaptıkları belirtildi.