Başkent'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Mamak ilçesi Ozan Rehberi Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda E.Y. isimli şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiyi 2 bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri E.Y. isimli şahsı silahı ile birlikte etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri ise yaralı şahsı sakinleştirmeye çalıştırdı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.