Başkent'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 HD 3225 plakalı otomobil sürücüsü Selin E. ile 06 BTK 609 plakalı otomobil sürücüsü Bilal E. henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Selin E. otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Selin E.'yi uzun uğraşlar sonucunda çıkarttı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.