Başkent'te iki servis aracı çarpıştı: 2'si ağır 25 yaralı

Ankara'da iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Kaza, Temelli-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 PDM 34 plakalı servis minibüsüne yolda ani fren yapması sonucu 34 FBD 20 plakalı başka bir servis aracı çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır toplam 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.