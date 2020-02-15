İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te iklim değişikliği masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından etkileri her gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ele alındığı "Küresel İklim Değişikliğinin Ankara Üzerindeki Etkileri Paneli" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından etkileri her gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ele alındığı "Küresel İklim Değişikliğinin Ankara Üzerindeki Etkileri Paneli" düzenlendi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen panel, Büyükşehir bürokratları ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Hilton Garden Inn Oteli'nde düzenlenen panele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Servet Avcı, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy, Büyükşehir bürokratları ve akademisyenler katıldı. Panele, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.