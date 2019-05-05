Başkent'te ilk teravih namazında camiler doldu taştı

ANKARA (İHA) – Ankara'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Başkentliler, ilk teravih namazında camileri doldurdu.

Ankaralılar Ramazan ayının ilk teravih namazında camileri doldurdu. Yatsı ezanıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, teravih namazını eda etti. Ramazan'ın ilk teravih namazında Ankara'nın en büyük camilerinden Kocatepe Camii, Hacı Bayram, Beştepe Millet Camii ve Melike Hatun Camii'ne ilgi yoğundu. Vatandaşlar, ilk teravih namazlarını Kocatepe Camii gibi büyük bir camide kılmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. 11 ay sonra, tekrar Ramazan'a ulaşmaktan dolayı sevinçlerini ifade eden vatandaşlar, bu kutlu günde Allah'a bol bol dua etti.