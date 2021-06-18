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Başkent'te inşaatta göçük: 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında göçük yaşandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

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