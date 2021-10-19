Başkent'te inşaatta göçük: 3 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta göçük meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatın ikinci katına beton atma işlemi yapıldığı esnada, kolonların yükü taşıyamaması sonucu göçme meydana geldi. Göçük sonucu 3 kişi yaralandı. Çevre esnafın araması üzerine itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine gelerek yaralıları göçükten çıkartarak müdahale etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastanelere sevk edildi. Olay sonrası ortaya çıkan manzara ise facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

“Bir baktım ki bina aşağıya göçmüş”

Olay anında aynı sokakta olan Hamit Somuncu, “Yapılan inşaatın yan tarafındaki binada oturuyorum ben. Orada firma sahibiyim. Bir gürültü geldi, çatıya çıktım o anda. Bir baktım ki bina aşağıya göçmüş. Büyük ihtimalle beton atan usta, mikser borusunu tutan usta betonların arasında kalmıştı. Sonra aşağıya indik ambulansı aradık. Ben aşağıya indiğimde içeriden bir kişiyi çıkarttılar komşular. Birisinin burnunda vardı sıkıntı, parçalanmıştı. Birisinin de sağ bacağı ve sol kollunda vardı sıkıntı. Biri de kafasından yaralanmıştı” diye konuştu.

“Beton dökülürken bir gürültüyle iskeleler biranda çöktü”

İnşaat halindeki bina çökerken o anlara şahit olan esnaf Adem Demir, “Zaten bina bizim dükkanın karşısında, hemen karşısında esnafız. Beton dökülürken bir gürültüyle iskeleler biranda çöktü. İnşaat işçilerinden 3 tane yaralı vardı. Onların derdine düştük biz. Yardım için müdahale ettik. Hayati tehlikesi olan yoktu” dedi