İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkentte iş makinesi ile kaçak kazı yapan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Başkentte izinsiz kazı yapacağı öğrenilen 4 kişi gözaltına alınırken, bir adet iş makinesi ile el dedektörü ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayaş ilçesi Akkaya Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları öğrenilen Y.S., M.S., O.K. ve B.T. adlı 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet iş makinesi, bir adet el dedektörü ele geçirildiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, Y.S., M.S, O.K. ve B.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.