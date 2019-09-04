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Başkent'te iş yeri yangını

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinin içerisinde çıkan yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinin içerisinde çıkan yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 00.30 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin arka kısmında çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yanan iş yeri, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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