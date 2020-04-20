İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te iş yerine kumar baskını: 13 kişiye 56 bin lira ceza

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 56 bin 875 TL para cezası kesildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında 13 kişiye 56 bin 875 TL para cezası kesildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “20 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekiplerimiz belirtilen adrese ivedilikle sevk edilmiştir. Söz konusu adrese yapılan baskında neticesinde kumar oynadığı tespit edilen 13 şahsa Kabahatler Kanunun 34. Maddesi ile korona virüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 maddesi gereği toplam 56 bin 875 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca iş yeri sahibi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.