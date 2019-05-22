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Başkent'te iskele çöktü: 2 yaralı

Ankara’da bir binanın dış cephesinde kurulu iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Ankara'da bir binanın dış cephesinde kurulu iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.


Olay, öğlen saatlerinde Kızılay'ın en işlek caddelerinden olan İzmir 1. Cadde'de yaşandı. Tadilat halinde olan binanın dış cephesinde bulunan iskele rüzgarın da şiddetiyle çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, emniyet güçlerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından Ankara itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri K9 köpekleriyle iskele altında arama yaptı. Yaşanan olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı. İskelenin çökmesi güvenlik kamerasına da yansıdı.

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