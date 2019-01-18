Başkent'te istinat duvarı çöktü: İki bina boşaltıldı

Ankara'da zemininde oluşan kayma nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Tehlike arz eden iki apartman boşaltıldı.

Ankara Mamak'taki Fahri Korutürk Mahallesi 877. sokakta bulunan bir apartmanda bina sakinleri, saat 16.00 sularında istinat duvarındaki çatlakları gördü. Derin çatlaklardan endişe duyan vatandaşlar, polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, binanın zemininde kayma olduğunu belirleyerek, zemininde kayma olan apartman ile bitişiğindeki binanın sakinlerini tahliye etti. Binaların tahliye edilmesinden birkaç saat sonra zemininde kayma olan binanın istinat duvarı yıkıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişiğindeki apartmanın üzerine devrilen duvar, her iki binada hasara sebep oldu. Duvarın devrildiği binada bulunan bir dairenin de balkonu ve dış duvarı çöktü.

Polis ve zabıta ekipleri, tahliye ettikleri binalara giriş ve çıkışları kapatarak vatandaşların olası bir tehlikeden uzak durmalarını sağladı.

Vatandaşlar olayı anlattı

İstinat duvarı çöken binanın bitişiğindeki başka bir apartmanda oturan Hasan Gündoğar, “Çatlaklar önce 15-20 santimetreydi. Daha sonra bir metreye kadar açıldı, git gide toprak kaymaya başladı, aşağıya düştü” dedi.

Gündoğar, çatlakların 16.00 sularında oluşmaya başladığını kaydederek, saat 20.00 sularında ise çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Gündoğar, ekiplerin iki binayı tahliye edip güvenlik şeridi çektiğini, yaralanan kimsenin olmadığını belirtti.

Himmet Kaya ise çevredeki bir başka binanın yöneticisi olduğunu belirterek, konuyla ilgili kendisinin polise ihbarda bulunduğunu kaydetti.

Kaya, ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından iki binayı tahliye ettiğini belirterek, “Kimse oturmuyor, şu an tehlike arz ediyor. Üstteki binada kayma var. İnsanların hayatı tehlikede” dedi.

Kaya, çökmenin binaların tahliyesinden sonra meydana geldiğini söyleyerek, çökme esnasında karşıdaki binanın zarar gördüğünü ifade etti.

Emniyet ve belediye ekipleri, boşaltılan binaların etrafında önlem amaçlı nöbet tutmayı sürdürüyor.