Başkent'te izinsiz asılan afişlere geçit yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentin görselliğini bozan afiş kirliliği ile mücadele başlattı. Ankara zabıtası, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni uygulama çerçevesinde cadde ve sokaklarda bulunan trafik ışıkları, elektrik, cadde ve sokak tabela direkleri ile otobüs duraklarına izinsiz afiş asılmasına izin vermeyecek. İzinsiz afiş asanlara 18 bin TL, çevreyi kirletmekten dolayı da 30 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacaklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Koç, şöyle konuştu:

“Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir uyarı yapmak istedik. 1 Temmuz'dan itibaren afişlerin üzerindeki adres ve telefon bilgilerinden yola çıkarak uyarılarımızı yapmaya başlıyoruz. Gönlümüz el vermese de uyarımıza uymayanlara cezai işlem uygulayacağız. Bütün esnafımızı kentin görsel güzelliğine, kentin temizliğine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Bu onlar için de önemli bir uygarlık ölçüsüdür. Kenti temiz tutmak belediyelerin görevi iken vatandaşların da kenti kirletmemek gibi bir görevi vardır. Bu uygulamamız 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. İzinsiz afiş asıp, görüntü kirliliği oluşturanlara tolerans göstermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”