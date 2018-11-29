Başkent'te 'kaçak akaryakıt' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, bir tırın şehir dışından Ankara'ya kaçak akaryakıt getirdiğini belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli tırı Kahramankazan ilçesindeki D-750 Karayolu üzerinde durdurarak arama yaptı. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan akaryakıt ölçümünde, ürünün motorin yoğunluğu sınırlarında olduğu, renk, koku ve görünüm itibariyle akaryakıt amaçlı kullanılabilecek karışımda olduğu değerlendirildi. TIR dorsesinde taşınan akaryakıtın mobil olarak satışa sunulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A. D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.