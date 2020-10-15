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Başkent'te kaçak alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Sincan ilçesinde şişelenmiş hazır halde 147 litre hazır halde kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde şişelenmiş hazır halde 147 litre hazır halde kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak alkol ve ticareti ile mücadele kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesi Karamanlılar caddesi üzerinde halen faaliyette bulunan bir fabrikaya baskın düzenlendi. Polis ekiplerin yaptığı aramada şişelenmiş hazır halde 147 litre hazır halde bulunan kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Ekipler malzemelere el koyarken, operasyon kapsamında şüpheli Deniz H. gözaltına alındı. Şüpheli Deniz H. ilk ifadesinde ürettiği alkolleri kendisinin ailesiyle birlikte kullandığını ve üretiminde kullanılan malzemeleri internet aracılığıyla tedarik ettiğini belirtti.

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