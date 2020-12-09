İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te kaçak sigara operasyonu

Ankara polisinin sigara kaçakçılarına yönelik çalışmalarında 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sigara, makaron ve tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Mamak ve Etimesgut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda 5607 SKM suçundan 3 kişi yakalandı. Zanlılarla birlikte 206 paket kaçak sigara, 770 paket pipo tütünü, 362 adet elektronik sigara likiti, 33 paket kaçak nargile tütünü, 32 adet elektronik sigara cihazı, 60 adet elektronik sigara yedek parçası, bin 960 paket doldurulmuş sigara, 570 adet boş tütün ambalajı, bin 45 paket doldurulmuş makaron, 1 adet sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 3 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, bin 135 adet makaron ve tütün paketlerinden sökülmüş TPDK bandrolü ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.