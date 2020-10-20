Başkent'te kaçak temizlik malzemesi operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 19 Ekim 2020 günü ilimiz Yenimahalle ilçesinde bir depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 2 bin 870 litre deterjan, bin 875 adet kolonya, 800 litre etil alkol, 710 litre dezenfektan, 243 adet el solüsyonu, 45 adet lavabo temizleyici, 10 bin adet çeşitli marka etiketi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.