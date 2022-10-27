Başkentte kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da kendi evlerinde kaçak tütün üretimi yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y., F.K. ve M.D.'nin Akyurt'taki evlerinde yasa dışı tütün üretimi yaptığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerin bir bölümüne ise ses yalıtımı yaptırarak sigara sarma makineleri ile seri üretim yaptıkları belirlendi.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramalarda 4 adet elektrikli sigara sarma makinası, 57 adet küçük el tipi sigara sarma makinası, 57 bin 360 adet tütün doldurulmuş makaron, 40 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 40 bin adet bandrollü boş makaron, 5 kilo nargile tütünü, 400 adet sigara filtre, 20 adet elektronik sigara kiti, 321 adet boş sigara paketi, 3 bin 100 adet şeffaf kilitli poşet, 15 kg açık kıyılmış tütün ve 2 bin 310 adet paketinden ayrıştırılmış bandrol ele geçirildi.