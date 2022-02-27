Başkentte kaçak tütün satıcıları suçüstü yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokakta devriye gezen polisler şüpheli hareketleri nedeniyle S.D.'yi durdurmak istedi. S.D. polisi görmesi üzerine, elindeki kaçak sigara paketlerini yere atarak bina içine kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, bina içinde yapılan kontrollerde bir daireden ses gelmesi üzerine, daire içerisinde yabancı uyruklu A.K. ve N.S. de suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, dairede yapılan aramalarda 1 adet sigara sarma makinesi, 89 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin adet sarılmış sigara, 39 bin boş makaron, sigara paketlenmesinde kullanılan çok sayıda jelatin, 1 kutu içerisinde çok sayıda kaçak bandrole el konuldu. Gözaltına alınan S.D., A.K. ve N.S.'ye idari para cezası kesildiği öğrenildi.