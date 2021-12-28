İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kaçak ve bandrolsüz 48,5 kilogram tütün, 153 paket sigara, 12 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde İ.E. ve S.E. adlı şahısların kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaştı.


Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Aralık'ta İ.E. isimli şahsa ait işyerinde yapılan arama sonucunda, 48.5 kilogram tütün, 153 paket sigara, 12 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Ele geçen malzemelere el konulurken, İ.E ve S.E isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.