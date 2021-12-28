Başkent'te kaçak ve bandrolsüz tütün operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde İ.E. ve S.E. adlı şahısların kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Aralık'ta İ.E. isimli şahsa ait işyerinde yapılan arama sonucunda, 48.5 kilogram tütün, 153 paket sigara, 12 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, İ.E ve S.E isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldı.