Başkent'te kaçakçılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Ankara’da düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ile 22 bin 388 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Ankara'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ile 22 bin 388 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs da gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 2 araçta ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmuş ve insan sağlığını tehlikeye atabilecek nitelikte olduğu belirlenen 31 bin 107 kozmetik ürün ve 22 bin 388 cinsel içerikli ürün yakaladı.
Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.