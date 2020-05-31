Başkent'te kadın sağlığı için “gezici araç” hizmeti

Büyükşehir Belediyesinin "Kadın Dostu Kent Adaylığı" sürecinde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen “Yerel Eşitlik Eylem Planı” üçüncü dönemine girdi. Her dönemde kadınlara yönelik birçok yeni proje hazırlayan Kadın Danışma Merkezi, “Gezici Kadın Sağlığı Aracı Projesi” ile öncelikle kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşacak. Başkent'in tüm ilçelerinde muhtarlarla ve aile hekimleriyle görüşmeler gerçekleştirerek, koordinasyon içinde çalışacak olan ekip, gezici araçla dolaşarak yıl sonuna kadar 2 bin 500 kadına eğitim vermeyi planlıyor.

Tüm hazırlıkları daha önce tamamladıklarını ancak korona virüs salgını nedeniyle proje başlangıcını Haziran ayına çektiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, yapacakları saha çalışmasıyla Başkentli kadınlara daha kolay ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğiyle projeyi hızlandırdıklarını vurgulayan Ünal, "Projemiz araç giydirme işleminden sonra 3 Haziran itibarıyla hayata geçiyor. Kadınlarımız bize gelemese de biz aracımız ile kadınlarımıza gidebileceğiz. Ankara'da yaşayan 3 milyona yakın kadın var ve hepsinin farklı ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm farklı ihtiyaçları görerek, planlarımızı da bu yönde hazırlamalıyız. Bu nedenle bu yıl özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara gitmeyi istedik, proje fikri böyle çıktı. Kadınlar eğitimdeyken çocukları da unutmadık. Onlar için de anneleri eğitimdeyken eğlenebilsinler ve keyifli vakit geçirsinler diye oyuncaklar hazırladık” dedi.