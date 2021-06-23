Başkent'te kafasına sallama darbesi aldığı iddia edilen köpek gözünü kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kişi sallamayla sokak köpeğini başından yaraladı. Kafasından sallama darbeleriyle yaralanan köpeğin bir gözünü kaybettiği iddia edildi.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre Gölbaşı ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yanında bulundurduğu sallamayla sitede dolaşan sokak köpeğinin kafasına acımasızca vurdu. Köpek başına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde siteden koşarak uzaklaştı. Daha sonra köpek kafası açılmış bir şekilde ertesi gün siteye tekrar geldi. Köpeğin halini gören çevredeki hayvanseverler duruma isyan ederken, köpeğin bir gözünü kaybettiğini iddia edildi. Durum hayvanseverler tarafından yetkililere haber verildi. Hayvanseverler ise köpeği bu duruma getirenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.