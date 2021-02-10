Başkent'te kağıt toplayıcısı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kağıt toplayıcı araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.20'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut U. kontrolündeki 06 M 0060 plakalı kağıt toplayıcısı araçla, Kamil A. idaresindeki 06 KA 3008 plakalı otomobil Uzay Çağı Caddesi ile Abdulkadir Geylani Caddesi kesişimin de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüler ile kağıt toplayıcı araçta bulunan Suriye uyruklu Rahib U.(16) Sait U.(11) ve Talip U.(12) 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.