İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te kamyon EGO otobüsüne çarptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolde çıkan kamyonun EGO otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolde çıkan kamyonun EGO otobüsüne çarptığı kazada maddi hasar oluştu.


Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde E.Ü. idaresindeki 06 EG 586 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 06 BE 8013 plakalı EGO arkadan otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle EGO otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 HUA 82 plakalı servis aracına çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken EGO otobüsü içindeki bazı yolcuların korktuğu görüldü. Kamyon şoförü E.Ü. ise kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.