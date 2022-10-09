Başkent'te kan donduran aile cinayetinin detayları ortaya çıktı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldüren şahıs, daha sonra yaşamına son verdi.

Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Uğur (47), eşi Zuhal Uğur (42) ile çocukları Tuğçe Uğur (12) ve Yusuf Uğur'un (9) kaldığı eve geldi. Çocukları görme bahanesi ile eve gelen Mehmet Uğur, boşanma aşamasında olduğu eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle cinnet getiren koca, eşini ve çocuklarını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdi. Mehmet Uğur'un bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve eşi Zuhal Uğur'un da aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

Ailenin boşanma aşamasında olduğunu dile getiren akrabası Şakir Olcay, “Mahkemeye verdiler, mahkemede gün atmışlar. Bunlar psikoloğa gidiyorlar. Akşamında gelmişler çocuklarını alacakmış herhalde. Çocuğun biri geliyor, biri gelmiyor. Hanımını öldürüyor, çocukları öldürüyor, kendini asıyor. Böyle olmuş olay işte. Boşanma aşamasındaydılar. Huzursuzluk, geçimsizlik olan, biraz işte cinnet mi geçirdiler nasıl olmuşsa çocukları ve hanımını öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Bir mahalle sakini ise Mehmet Uğur'un çocuklarını almak için geldiğini belirterek, “Ölen adamın erkek kardeşi çocukları almak için bu eve geliyor ve kapıyı açmıyor kimse. Sonrasında yöneticiye başvuruyor, yöneticiye ‘Kapıyı kıralım öyle girelim' diyor. Yönetici de izin vermiyor, polisleri arama taraftarı olduğunu söylüyor. Polisler gelmeden önce kapıyı kırıp içeri girdiklerini söylüyorlar. İçeri girdiklerinde zaten herkes ölmüş. Adam da kendini asmış zaten. Ondan sonra olay yeri inceleme geliyor. Zaten sorunlu giden bir evlilikmiş, boşanma aşamasındalarmış. Sadece adamın çocuklarını bir hafta görme hakkı varmış. Çocuklarını almak için geldiğini söylüyorlar” diye konuştu.