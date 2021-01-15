Başkent'te kar renkli görüntüler oluşturdu

Güne kar yağışı ile uyanan Ankara'da kar renkli görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin geç geldiği Başkent'te sabah başlayan kar yağışı günün ilerleyen saatlerinde şiddetini arttırarak, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. İncek Kepekli mevkii ile Konya yolunda yaşanan sis ise sürücülere zor anlar yaşattı. Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü ile Atatürk Sahil Parkı karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tuzlama çalışmaları başta olmak üzere tüm önlemleri aldı.

Karın keyfini çıkaran Gölbaşı sakinlerinden Hüseyin Ferhat, “En başından beri küçüklüğümden beri sevdiğim mevsim kar. Her zaman karda oynamayı severim, arkadaşlarla da böyle eğleniyoruz, paten sürüyoruz, geziyoruz. Olabildiğince eğlenmeye çalışıyoruz, tadını çıkartıyoruz. Patenlerle oynuyoruz, birbirimizi düşürmeye çalışıyoruz, karın içine atıyoruz. Bugün daha saat 1'de başladığımız için 1 saat oldu çıkalı. 2-3 saat içinde ne yapabilirsek ondan sonra evimize gideceğiz” dedi.

Necmettin Hilaloğlu, “Bugün çocuklarla çıktık biraz kartopu oynadık. Bunun tadını çıkardık, gayet zevkli. Ormanlık alana doğru gitmeyi düşünüyorum, orada da kardan adam yapmayı düşünüyoruz. Uzun süredir kuraklık etkiledi. Şu an memnunuz iyi gidiyor, inşallah devam eder 3 gün daha“ diye konuştu.

Zeynep Coşkun, “Ortalığın bembeyaz olması çok mutlu etti bizi. Ferahladık, rahatladık. Kuraklık gelecek diye çok korkutmuşlardı. Haberler hep öyle veriyordu. Bu haberlerde insanlara bir ümit olur. Kızımla beraber oynadık, kardan adam yapmaya çalıştık ama olmadı. Kartopu oynadık, yürüdük bolca. Keşke üşümesek de akşama kadar yürüsek böyle. İnşallah böyle doğanın temizlendiği gibi insanlıkta temizlenir. Ülkemiz bu virüsten kurtulur diye temenni ediyoruz” dedi.

Çocuğuyla birlikte kar yağışının tadını çıkartan Yasin Baştürk ise, “Biraz hava alalım dedik güzel bir karda, gölde. Böyle eğlenceye bakıyoruz. Günümüz sadece onunla geçiyor. Ona bir kardan adam yaptık. Tekrar şimdi eve gidince biraz da karla oynayacağız. Ondan sonra üzeri değişecek, uyku vakti geldi. Geçen sene bir kere yağmıştı, bu sene en azından ikinci kar geldi. Yerler kar oldu, bembeyaz oldu. O bile eğlenceli en azından” diye konuştu.