Başkent'te kar temizleme çalışmaları

Yılın ilk karının yağmasıyla beyazlara bürünen Başkent'te, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar araçlarıyla tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, ''Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl için tuz stoğu 100 bin ton'' dedi.

Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre ilçeler de dahil olmak üzere 25 farklı noktada kar araçlarıyla karlı ve buzlanan yolları açarak, yoğun bir mesai harcıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, ana arter ve caddelerden sonra ara noktaların trafiğe açık tutulabilmesi için ekiplerin etkin bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, ''Yaklaşık 300 kar aracıyla birlikte görevlendirdiğimiz bin personelimiz ana bulvar ve caddelerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksilere düşmesi tuzlama çalışmalarına rağmen eriyen buzun yeniden donmasına neden oluyor. Bu nedenle ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını aralıksız biçimde devam ettiriyor. Çevre ilçe belediyeler de dahil olmak üzere toplam 30 bin kilometre uzunluğundaki yol ağımıza müdahale ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl için tuz stoğu 100 bin ton''

Son 12 saatte ekiplerin 2 bin 500 ton tuz kullandığını belirten Üçpınar, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 cm, merkezde ise 5 cm'ye kadar ulaştığına dikkat çekerek, ''Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl için tuz stoğu 100 bin ton. Bir iki gün içinde kar yağışının artması bekleniyor. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almasını, sürücülerimizin de kış lastikleriyle yola çıkmalarını, gizli buzlanma riskine karşı mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Ana arter, cadde ve bulvarların açık tutulması için 7/24 çalışan ve vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplanan kaldırımların temizlenmesi için de çalışmalar yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 40 kaldırım ekibinin yanı sıra karla mücadeleye destek veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı 138 personel de, yayaların güvenliği için birçok noktada tedbirler alıyor. Kaldırımlar başta olmak üzere hastanelerin özellikle acil girişlerin önleri, metro girişleri, yaya üst ve alt geçitleri gibi noktalarda tuzlama ve buz önleyici solüsyonlarla temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kent Estetiği ekipleri 23 araç ile birlikte 68 üst geçit, 18 bulvar, 45 cadde ve 13 meydanda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.