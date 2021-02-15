Başkent'te kar teyakkuzu: Ekipler 7/24 sahada, çalışmalar canlı yayında

Merkez ve çevre ilçelerdeki ana arterler başta olmak üzere bulvar ve caddelerde 7/24 esasına dayalı olarak toplam 676 araç ve bin 812 personel tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların şeffaf belediyecilik ilkesi gereği Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen “Kar Takip” sisteminden yararlanabileceklerini hatırlatarak, “Trafiğe çıkmadan önce semtinizdeki cadde ve sokakların durumlarını kartakip.ankara.com.tr adresinden takip edebilir, çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz” dedi.

Ankara'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti.

Buzlanma riskine karşı günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkez ve çevre ilçelerde 7/24 esasına dayalı karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Hastane önleri başta olmak üzere üst ve alt geçitler ile yollarda tuzlama çalışmalarını artıran Büyükşehir ekipleri, kent genelinde karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri 25 ilçede iş başında

Başkent'te özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) karla mücadele mesaisine başladı.

AKOM koordinasyonunda kar ve buzla mücadele için 25 ilçede toplam 676 araç ve bin 812 personel sahada görevlendirildi. Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve İtfaiye Daire Başkanlığı ile ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, tuzlama ve kar temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye'de ilk kez kendi öz kaynakları ile “Kar Takip” sistemini Başkentlilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşları buzlanma riskine karşı uyararak, “Kar Takip” sisteminden yolların durumunu takip edebileceklerini söyledi:

“Değerli hemşehrilerim, kentimizde etkili olması beklenen kar yağışına karşı mesai arkadaşlarımız teyakkuzdadır. Trafiğe çıkmadan önce semtinizdeki cadde ve sokakların durumlarını kartakip.ankara.com.tr adresinden takip edebilir, çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz.”

Karla mücadele çalışmalarının yakından takip edilebilmesi için şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Türkiye'de ilk kez yeni bir uygulamayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ‘kartakip.ankara.bel.tr' adresi üzerinden vatandaşların karla mücadele araçlarının konum ve plaka bilgilerine anlık ulaşmalarını sağlıyor. Vatandaşlar, 250 kar küreme aracına takılan kameralar aracılığıyla sabit ve hareket halindeki araçların karla mücadele çalışmalarını canlı olarak ilgiyle izliyor. Böylece evine, işine ya da başka bir yere araçlarıyla gidecek olan Ankaralılar, caddelerin durumunu anlık olarak izleyebiliyor.