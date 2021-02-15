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Başkent'te kar trafiği durma noktasına getirdi

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı mesai bitiminde sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik durma noktasına geldi.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı mesai bitiminde sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik durma noktasına geldi.


Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şehrin merkezine ulaştı. Mesaiyi bitiminde hızını artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Etkisini iyice arttıran kar, trafiği adeta durma noktasına getirdi. Bazı araçlar ise yollarda kayarak kaza yaptı. Duran trafikteki sürücülerin araçlarından inerek kar yağışını seyrettiği görüldü.

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