İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te kar ve sis aynı anda bir arada

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı sisi de beraberinde getirdi.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı sisi de beraberinde getirdi. Yağışla birlikte kentte güzel manzaralar oluşurken, herhangi bir olumsuz durum ise meydana gelmedi.


Başkent'te haftalar sonra gelen kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini hissettirdi. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, renkli manzaraların oluşmasına neden oldu. Yağış sebebiyle herhangi bir problem yaşanmazken, kentin bazı bölgelerine hakim olan sis trafikte görüş mesafesinin azalmasına sebep oldu.

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