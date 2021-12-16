Başkent'te kar yağışı

Başkent'te sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini ilerleyen saatlerde kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı beyaza bürünen ağaçlarda kartpostallık görüntüler oluştururken, trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. İlerleyen saatlerde etkisini artırması beklenen kar yağışının olumsuz bir sonuç meydana getirmemesi için ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor.