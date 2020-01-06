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Başkent'te kar yağışı etkili oldu

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek semtlerinde etkili oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek semtlerinde etkili oldu.


Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Özellikle şehrin yüksek semtleri İncek, Dikmen, Oran, Keçiören'de kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

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