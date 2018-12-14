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Başkent'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da gece boyunca süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da gece boyunca süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Çankaya ilçesinde tuzlama çalışması yapan traktörün römorku devrildi.


Ankara'da iki gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yollarda belediye ekipleri gece boyunca temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Çankaya ilçesinde tuzlama çalışması yapan bir traktörün karda kayarak römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan Ankaralılar, yollarda yürümekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Ankara Valiliği, okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

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