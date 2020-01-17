Başkent'te kar yağışı ve gizli buzlanma kazayı getirdi: 4 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hızını alamayan otomobil, park halindeki 2 taksiye çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarında meydana geldi. Sabah saatlerinde sis ve gizli buzlanmanın yerini kar yağışına bırakmasının ardından kayganlaşan yolda Müslüm Kelleci kontrolündeki 06 HJ 807 plakalı otomobil, hızını alamayarak park halindeki 2 taksiye çarptı. Talatpaşa Bulvarı üzerinde Cebeci istikametinde ilerleyen Kelleci kontrolündeki otomobil, önce 06 T 2659 plakalı taksiye ardından da 06 T 1471 plakalı taksiye çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Kelleci, yanındaki arkadaşı Elif A. ve taksi sürücüleri Harun Y. ile İsmail Eren K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Öte yandan polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da yoğun sis

Ankara'da yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de yer yer 50 metrenin altına kadar düştü. Başkent'te akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, gece daha da yoğunlaştı. Ankara'nın birçok noktasında etkili olan sis nedeniyle özellikle Çankaya, Altındağ, Hamamönü, Yenimahalle, Keçiören, Kalaba, İstanbul ve Çevre Yolu güzergahlarında ulaşım olumsuz etkilendi. Sisin yoğunlaştığı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

Yollar buzlandı

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Araçlar için zor anlar oluşturan kaygan zemin, kaza riskini de yanında getirdi. Buzlanan yollarda yavaş gitmek zorunda kalan araç sürücüleri, yol üzerinde bulunan uyarıcı tabelalarla ‘gizli buzlanmaya' karşı uyarıldı.