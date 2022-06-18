İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te kardeş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Muammer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen 2 kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 2 kardeşi kavga ederken gören 3. kardeş kavgayı ayırmak için araya girdiği esnada kardeşlerden O.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle kavga ettiği kardeşi M.Y.'ye 3 el ateş etti. İsabet ettiği kurşunla ağır yaralanan M.Y. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri O.Y.'yi gözaltına aldı.

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