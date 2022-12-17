Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi

Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası, aynı zamanda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ankara'da düşük hava sıcaklığı nedeniyle gece boyunca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren ve şehrin belli bölümlerini adeta battaniye gibi örten sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökdelenlerin sis bulutlarıyla birleştiği sis manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.