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Başkent'te klasik otomobillerden “Cumhuriyet Bayramı” konvoyu

Ankara’da klasik otomobiller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yollara çıktı.

Ankara'da klasik otomobiller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yollara çıktı. Türk bayraklarıyla süslenen 60'tan fazla klasik otomobilin katıldığı konvoy vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı.


Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar, klasik otomobillerin Ulucanlar Cezaevi Müzesi avlusunda sergilenmesi ile başladı. Daha sonra harekete geçen konvoy Ankara'nın tarihi yerleri olan Hamamönü ve Ankara Kalesi istikametinde devam etti. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdikleri klasik otomobiller ile bolca fotoğraf çekindi.



“Büyük Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyet emin ellerde”


Program öncesinde basın mensuplarına konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bugün Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Ankara Altındağ'da Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü ile beraber coşkulu bir kutlamaya imza atıyoruz. Cumhuriyetimiz Ankara Altındağ'da 1. Mecliste kurularak ilan edildi. 97. yılda bu anlamlı kutlamayı klasik otomobillerimiz ile birlikte Ankara sokaklarında cumhuriyetin kurulduğu topraklarda halkımızla birlikte kutluyoruz. O bakımdan cumhuriyeti en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için bu topraklardan bütün dünyaya haykırıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bağımsız bir şekilde varlığını sürdürecektir. Büyük Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyet emin ellerde. Buna herkes emin olsun” ifadelerini kullandı.

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