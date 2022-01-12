İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkent'te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Gökçeyurt Mahallesi Tübitak Kavşağı'nda Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 40 LB 199 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü M.K. ve eşi N.K yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.