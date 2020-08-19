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Başkent'te kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi

Başkent’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir bambu malzemesi satan dükkana girdi.

Başkent'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir bambu malzemesi satan dükkana girdi. Şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, saat 20.34'te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus istikametine giden plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, dükkanda kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken dükkanda hasar oluştu.

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