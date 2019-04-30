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Başkentte korku dolu anlar

Ankara’nın Çankaya İlçesi Taşkent Caddesinde bulunan bir evde yangın çıktı.

Ankara'nın Çankaya İlçesi Taşkent Caddesinde bulunan bir evde yangın çıktı. Çıkan dumandan etkilenen 2 kişi Başkent Hastanesine kaldırıldı.


Edilinen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde bulunan Taşkent caddesinden bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bina içerisindeki iki kişiden birinin yatağa bağlı olması paniğe neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi Başkent hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, etrafta bekleyen meraklı vatandaşlarla doldu. Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin yangının neyden kaynaklandığını belirleme çalışmaları sürdü.

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