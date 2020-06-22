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Başkent'te korkutan çatı yangını

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıdaki yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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