Başkentte korkutan depo yangını

Kısa sürede depoya yayılan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, 2 otomobil de hasar gördü.

Yenimahalle ilçesi Anadolu bulvarında içinde kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri ve sigara bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangına çalışanlar müdahale etmek isterken, rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri UMKE sevk edildi. Yangının büyümesi sonucunda ASKİ'ye ait su tankerlerinin de desteğiyle müdahale edilen yangında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, çok sayıda ekiple müdahale edilerek söndürüldü. Depo kullanılmaz hale gelirken, yanmayan malzemeleri çalışanlar bir an önce dışarı çıkarttı. 1 kişinin dumandan etkilendiği, 2 otomobilin de hasar gördüğü yangınla ilgili polis tahkikat başlattı.

Bir görgü şahidi olayı şöyle anlattı: “İş başvurusuna gelmiştim. Bir anda yangın çıktı. İşçiler müdahale etti ama yetersiz kaldı. Dışarıya zor çıktık. Hemen itfaiyeye haber verdik.”