İhlas Haber Ajansı

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Başkentte korkutan şüpheli valiz ihbarı

Ankara Çankaya’da Dumlupınar Bulvarında durağa bırakılmış şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Ankara Çankaya'da Dumlupınar Bulvarında durağa bırakılmış şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.


Olay, Çankaya'da meydana geldi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde durağa bırakılmış bir şüpheli valiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği için Dumlupınar Bulvarı'nın bir kısmını ekipler tarafından emniyet şeridi ile vatandaşlara giriş ve çıkışları kapattı. Bomba imha ekiplerinin detaylı incelemesi sonucunda şüpheli valiz kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Fünye ile patlatılan valizin içerisinden ise kişisel eşyalar çıktı. Patlatmanın ardından Dumlupınar Bulvarı vatandaşların yaya trafiğine açıldı.

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