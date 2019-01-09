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Başkent'te korkutan yangın

Ankara Keçiören’de apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan yaşlı çift, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Ankara Keçiören'de apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde mahsur kalan yaşlı çift, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.


Alınan Bilgiye göre, Ankara Keçiören, Uyanış Mahallesi Itri Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evde mahsur kalan Cemil ve Altın Baş çiftini, bina sakinleri evden çıkardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen Baş çift ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak, apartmanda oturanları tedbir amaçlı tahliye etti.

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