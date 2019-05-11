Başkent'te korkutan yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatı katı alev alev yandı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut İlçesindeki Topçu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Topçu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı katında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. En üst kattaki yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye erleri de çatıyı saran alevlere müdahale etti.

Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatı katı ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.