Başkentte korkutan yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında çıkan yangın görenleri korkuttu.

Yangın, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan kauçuk fabrikasında meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri henüz nedeni bilinmeyen yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmaları yaptı.