Başkent'te korona virüs denetimi

Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, emniyet personeli ve zabıtalar eşliğinde korona virüs ile mücadelede alınan önemleri denetledi. Mamak ilçesinde kırtasiye, eczane, lokanta, market, kuaför, taksi, dolmuş ve otobüslerde yapılan denetlemede Vali Yardımcısı Karadağ, “Maskesiz Girilmez” uyarısının ve el dezenfektanların gözle görülür yerlerde olması konusunda esnaflara gerekli uyarılarda bulundu. Karadağ ayrıca kafe ve restoranlarda oturma düzeninin önemini bir kez daha vurguladı.