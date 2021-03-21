Başkent'te korona virüs denetimi

Ankara Mamak'ta "Dinamik Denetim Süreci Modeli" kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Mamak Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki pastane, restoran, fırın, kafe, kuruyemişçi ve marketlerde korona virüs tedbirleri denetlendi. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ve Mamak Zabıta Müdürü Murat Çınar'ın katılımıyla gerçekleşen denetimde, başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere maske, ateş ölçümü, dezenfektan standı, masalar arası mesafe ve yüzde 50 müşteri kapasitesi kuralları denetlendi. Denetimlerde ilçe sakinleri ile esnaflara kurallara daha duyarlı olunması yönünde uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletme sahiplerine ise idari para cezası uygulandı.